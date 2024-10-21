أوضحت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن تقدم الجيش الإسرائيلي في العديد من البلدات الحدودية لا يغير شيئاً كبيراً في المعادلة العسكرية، خصوصاً أنه كان من المتوقع أن يحصل هذا الأمر منذ بداية العدوان، لا سيما في ظل التمهيد الناري الكثيف الذي قام به، مشيرة إلى أنه في الأصل كان "حزب الله" يؤكد أنه ليس مطلوباً من عناصره منع حصول مثل هذا التقدم، بل الأساس هو الكلفة والقدرة على البقاء في الأماكن التي يصل إليها الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت هذه المصادر أن الجيش الإسرائيلي تعمد التوغل عبر الممرات التي تحول دون الإطلال على الأماكن التي وصل إليها، ما يحول دون إستهدافها بشكل مباشر من قبل عناصر "حزب الله"، إلا أنها تشدد على أن هذا لا يلغي أن قواته لا تزال تتعرض لضربات، مع العلم أن عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستعمرات الإسرائيلية لا تزال مستمرة أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تقدم الجيش الإسرائيلي في العديد من القرى الحدودية لا يغير شيئاً كبيراً في المعادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.