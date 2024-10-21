النشرة: تقدم الجيش الإسرائيلي في العديد من القرى الحدودية لا يغير شيئاً كبيراً في المعادلة

أوضحت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أن تقدم الجيش الإسرائيلي في العديد من البلدات الحدودية لا يغير شيئاً كبيراً في المعادلة العسكرية، خصوصاً أنه كان من المتوقع أن يحصل هذا الأمر منذ بداية العدوان، لا سيما في ظل التمهيد الناري الكثيف الذي قام به، مشيرة إلى أنه في الأصل كان "حزب الله" يؤكد أنه ليس مطلوباً من عناصره منع حصول مثل هذا التقدم، بل الأساس هو الكلفة والقدرة على البقاء في الأماكن التي يصل إليها الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت هذه المصادر أن الجيش الإسرائيلي تعمد التوغل عبر الممرات التي تحول دون الإطلال على الأماكن التي وصل إليها، ما يحول دون إستهدافها بشكل مباشر من قبل عناصر "حزب الله"، إلا أنها تشدد على أن هذا لا يلغي أن قواته لا تزال تتعرض لضربات، مع العلم أن عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستعمرات الإسرائيلية لا تزال مستمرة أيضاً.