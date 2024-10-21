الحكومة الالمانية: تتوقع من الحكومة الاسرائيلية توضيح كل حادث طال قوة اليونيفيل في جنوب لبنان

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الألمانية أنها "تتوقع من الحكومة الاسرائيلية توضيح كل حادث طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وحضتها على توضيح ملابسات تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب البلاد".
واشارت في تصريح صحافي، الى أنه "بحسب اليونيفيل فان جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي هدمت عمدا برج مراقبة وسياجا" لموقع تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما "يثير أشد القلق لدى برلين".
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