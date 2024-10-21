اشكال بين نازحين وعناصر امنية على خلفية إخلاء مبنى في شارع الحمرا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام بان اشكالا وقع بين عدد من النازحين وعناصر من قوى الأمن الداخلي على خلفية محاولة القوى الأمنية إخلاء مبنى "حمرا ستار" في شارع الحمرا بعد مصرف لبنان قبالة فرنسبنك، حيث عمد المحتجون على قطع الطريق امام المبنى بالاطارات المشتعلة وسط حال من الغضب الشديد في صفوفهم.

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