حزب الله: استهدفنا ‏جنود العدو أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:10 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 ‏جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا ‏بصلية صاروخية".

كما اعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية".