اكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من عين التينة، "ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار وانسحاب اسرائيل من أي أرض لبنانية وتنفيذ القرار 1701، وأكدت على ضرورة العمل بأسرع وقت على انتخاب رئيس لان الرئيس التوافقي سيؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية لهيبتها ويعيد لبنان لممارسة دوره العربي والاقليمي".

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