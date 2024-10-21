كتاب من ميقاتي الى وزير المالية بشأن تعويض المثابرة لموظفي القطاع العام

وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى وزير المالية يوسف خليل طلب بموجبه اصدار بيان حول قدرة الخزينة على تحمل نفقات تعميم مضمون المذكرة المتعلقة بتعويض المثابرة لموظفي القطاع العام.

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