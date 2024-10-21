حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود العدو في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا وثكنة كيلع في الجولان

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية كبيرة".

كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية".