أبو الغيط وصل إلى مطار بيروت على رأس وفد من جامعة الدول العربية

وصل الأمين العام لـ"جامعة الدول العربية" أحمد أبو الغيط، إلى مطار بيروت الدولي، على رأس وفد من الجامعة العربيّة ضمّ السّفير حسام زكي، الوزير المفوّض لمى قاسم، والوزير المفوّض جمال رشدي.
وقد استقبله في المطار سفير الجامعة العربيّة في لبنان عبد الرحمن الصلح، ومدير المراسم في وزارة الخارجيّة أسامة خشاب.
وقد غادر أبو الغيط مباشرةً المطار، على أن يلتقي خلال زيارته لبنان الّتي تستمرّ ساعات، رئيس مجلس النّواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
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