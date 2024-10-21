أسرار ما قبل مقتل السنوار.. مصر اختارت له الحياة لكنه عانق الموت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أشارت تقارير أميركية إلى أن يحيى السنوار رفض صفقة من شأنها أن تسمح له بالهروب مقابل تولي مصر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار نيابة عن حماس.

فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد نقلا عن مسؤولين أميركيين وعرب وحماس أن زعيم حركة حماس الذي قتلته إسرائيل يحيى السنوار رفض فرصة للبقاء ومغادرة قطاع غزة مقابل السماح لمصر بالتفاوض على صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى بدلا من حماس .

وذكرت تقارير أن المفاوضين العرب عرضوا على السنوار الصفقة، وهو ما رفضه، على الرغم من أن ذلك أدى إلى استمرار الحرب في غزة، حيث ادعت السلطات الصحية التي تديرها حماس وقوع عدد كبير من القتلى بين المدنيين.

وبحسب التقرير، كان السنوار يأمل في أن تؤدي الحرب التي أشعلتها هجماته في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إلى جر إيران ووكلائها إلى حرب إقليمية مع الدولة اليهودية.

"أنا لست تحت الحصار، أنا على أرض فلسطينية"، هذا ما قاله السنوار للوسطاء العرب في رسالة تحدٍ لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، بعد وقت قصير من بدء الحرب.

وذكرت التقارير أن السنوار كان يراهن على ارتفاع عدد القتلى المدنيين، وطلب من مسؤولي حماس المقيمين خارج غزة إنكار التنازلات لأن الضغوط العالمية على إسرائيل ستجبر تل أبيب على الموافقة على شروط صعبة.

وفي أيلول (سبتمبر)، وبعد إعدام حماس لستة رهائن وهجوم إسرائيل على حزب الله ، توقع السنوار أن تُدفع الجماعة إلى تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا للتقرير الذي نقلت تفاصيله "جيروزاليم بوست"

وبحسب ما ورد، حذر السنوار مسؤولي حماس من أنه على الرغم من الضغوط التي سيواجهونها من أجل التوصل إلى اتفاق، يجب ألا يقدموا أي تنازلات.

وبحسب التقارير، ترك السنوار رسالة لأتباعه بعد وفاته، بعد أن أدرك أن جيش الدفاع الإسرائيلي يقترب منه، ووفقاً لوسطاء عرب، فقد أخبر السنوار مسؤوليه أن حماس ستكون في وضع أقوى لإبرام صفقة.

وقال الوسطاء إنه أوصى بعد وفاته بأن تقوم حماس بتعيين مجلس قيادي للحكم وإدارة المرحلة الانتقالية بعد وفاته.

وكشف التقرير أيضا أن القيادة الإسرائيلية اختارت عدم القضاء على السنوار قبل هجماته في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على الرغم من الفرصة الوافرة، وقالت مصادر إسرائيلية إن الخلاف بين المسؤولين بشأن العمليات والتوقيت السيئ أدى إلى بقاء السنوار على قيد الحياة.

وذكرت التقارير أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وافق على ضربتين للقضاء على السنوار ومحمد ضيف، وكلاهما فشلتا.

كما قال التقرير إن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت كان حريصًا أيضًا على القضاء على السنوار.

ومع ذلك، نفى المسؤولون هذه الخطط، زاعمين أن السنوار كان يركز على حكم قطاع غزة ولم يشكل أي تهديد حقيقي لإسرائيل.

في عام 2022، حاول بينيت مرة أخرى إقناع حكومته بضرورة مهاجمة السنوار - ومرة ​​أخرى نفى المسؤولون أن حماس يمكن أن تشكل أي خطر حقيقي على إسرائيل.

وفي السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، غزت حركة حماس جنوب إسرائيل وقتلوا أكثر من 1200 شخص. وخلال حملتهم التي شملت القتل والنهب والعنف، اختطفوا أكثر من 250 شخصًا.

وفي حين تم إطلاق سراح بعض الرهائن في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر، لا يزال أكثر من 100 أسير في غزة - وقد قُتل بعضهم على يد خاطفيهم.