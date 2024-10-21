اقتراح تسمية الشارع الذي تقع فيه سفارة الإمارات بـ"الجزر الإيرانية"... استفزاز؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: اقترح أحد الأعضاء بمجلس بلدية طهران تغيير اسم شارع "مهستان"، في العاصمة الإيرانية، والذي تقع فيه سفارة دولة الإمارات، إلى اسم "الجزر الإيرانية"، وذلك بعد بيان اجتماع مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي، الذي دعا إيران إلى إنهاء "احتلال الجزر الإماراتية الثلاث".

ووفقاً لموقع "إيران إنترناسيونال"، يعد المقترح الإيراني واحداً من المقترحات الاستفزازية، وهو أمر معتاد من السلطات الإيرانية التي سبق لها عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في عام 1981، أن قامت بإطلاق اسم المتهم باغتياله خالد الإسلامبولي على أحد شوارع العاصمة طهران.

وكان ذلك نكاية في السادات الذي كان قد استقبل شاه إيران المخلوع محمد رضا بهلوي، ولكن المعلن في هذا الوقت في سبب تصرف إيران بهذه الطريقة أنها ضد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وبعد ضغوط من السلطات المصرية، وتحسن العلاقات نوعاً ما، وتغيرات بعينها في موازين القوى بالمنطقة قررت إيران رفع اسم قاتل السادات من شوارعها، مما يؤكد أن طهران يطغى عليها الفكر الأيديولوجي في كل كبيرة وصغيرة، حتى فيما يتعلق بأسماء الشوارع.

