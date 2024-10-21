شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى: معدلات الرفض قلت بالفعل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن معدلات الرفض قلت بالفعل نظرا لعلم أغلب المتقدمين بشروط التقديم فيما يخص صافى الدخل.

وأوضحت أنه تم تعديل البنود الخاصة بدخل المتقدم ليكون الحد الأقصى لصافى الدخل ليصبح 12 ألف جنيه للأعزب و15 ألفا للأسرة، وذلك فيما يخص منخفضى الدخل، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل أصبحت 25 ألف جنيه شهريًا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًا للفرد، مشددة على ضرورة وضع كافة بنود الدخل فى مبلغ صافى الدخل خلال التقديم حتى لا يتم رفض الطلب ويتم احتساب صافى الدخل فى آخر 12 شهر قبل التقديم.

وأكدت أنه بالنسبة للصحفيين على سبيل المثال فيدخل بدل التدريب والتكنولوجيا ضمن صافى الدخل ويتم احتسابه بجانب صافى راتبه، وبناء عليه نرى هل يحق الحصول على وحدة حسب الحد الأقصى للدخل أم يتم رفضه.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، تستضيف فيه الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في لقاء مفتوح حول الإسكان الاجتماعى وخطط الطرح في المرحلة المقبلة.

يذكر أن لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين نظمت الإثنين الماضي، حوارا مفتوحا مع السفير الروسى بالقاهرة " جيورجى بوريسينكو، وتناول اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة فى غزة ولبنان وليبيا والسودان والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها وحربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

كما استضافت لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، أيضا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر في حوار مفتوح بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي .. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل أوضاع المنطقة".