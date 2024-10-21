شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإاسكان الاجتماعى تعلن طرح وحدات سكنية أول نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه سيتم طرح وحدات سكنية فى الفترة من أول نوفمبر أو الأسبوع الثانى من نوفمبر، وسيتم تخصيص أسبوع فقط لذوى الهمم فى مكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، وكافة المتطلبات الخاصة بالتقديم، من أجل التسهيل عليهم فى التقديم.

وأضافت أنه تم تعديل تعريفه ليشمل الأسرة بأكملها التى يكون ذو الهمم فرد من الأسرة ولم يلزم أن يكون المتقدم بشخصه من ذوى الهمم، ليدخل فى نسبة الـ 5% المخصصة لهم.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، تستضيف فيه الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في لقاء مفتوح حول الإسكان الاجتماعى وخطط الطرح في المرحلة المقبلة.

يذكر أن لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين نظمت الإثنين الماضي، حوارا مفتوحا مع السفير الروسى بالقاهرة " جيورجى بوريسينكو، وتناول اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة فى غزة ولبنان وليبيا والسودان والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها وحربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

كما استضافت لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، أيضا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر في حوار مفتوح بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي .. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل أوضاع المنطقة".