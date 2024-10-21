اشار رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، الى ان "المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران الإمام علي الخامنئي أبلغ الجميع بأنه ممنوع هزيمة حزب الله مهما كلف الأمر". واضاف :"هذا يعني أن المعركة طويلة والرابح فيها من يتحمل أكثر، وفي معركة الإرادات والوقت المقاومه تتحمل أكتر".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الخامنئي أبلغ الجميع بأنه ممنوع هزيمة حزب الله مهما كلف الأمر وهذا يعني أن المعركة طويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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