مولوي: نعمل لمنع تواجد السلاح في مراكز النازحين والمجتمعات المضيفة لهم

أكد وزير الداخلية بسام مولوي، "ضرورة اتخاذ اجراءات وتدابير ضرورية وسريعة لضمان امن المناطق والنازحين ومعالجة اي إمكانية لوقوع أي تطور أمني"، مشيرا الى أن "الجيش يسير دوريات في المناطق ومديرية أمن الدولة تعمل على الأرض لتأدية الدور الأمني الضروري".
ولفت بعد اجتماع أمني في وزارة الداخلية بحضور المحافظين وضباط عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، الى أننا "بحثنا بضرورة الأمن الاستباقي وضرورة عمل المخابرات وشعبة المعلومات، وتحديداً بعد تزايد الشائعات التي تجري متابعتها والتحقيق فيها"، داعيا "المواطنين لإبلاغ الأجهزة الأمنية بأي أمر في هذا الإطار لتوقيف مثيري الشائعات والبلبلة".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية أبدت تدخّلها عند ورود أي شكوى، ونعمل لمنع تواجد السلاح في مراكز النازحين والمجتمعات المضيفة لهم"، مضيفا أننا "لن نقبل بأي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة، ونسعى لانتقال النازحين من الطرقات إلى مراكز للإيواء ونعمل لإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة والعامة".
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