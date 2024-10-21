الخارجية الأميركية: بلينكن سيناقش في اسرائيل الحاجة إلى التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله

افادت وزارة الخارجية الأميركية، بأن "الوزير انتوني بلينكن يتوجه اليوم إلى إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة لبحث أهمية إنهاء الحرب وإطلاق الرهائن، كما وسيناقش الحاجة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله".
ولفتت الى أن "بلينكن سيناقش خطط ما بعد الحرب بغزة وسيؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية".
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