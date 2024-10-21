لقاء بري وهوكشتاين مستمر وابو الغيط وصل الى عين التينة

افادت معلومات صحافية بأن اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمبعوث الاميركي آموس هوكشتاين مستمر. وافادت المعلومات عن وصول الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط الى عين التينة حيث سيلتقي بري.

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