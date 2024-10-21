الراعي سلم البابا 3 وثائق تناولت الاوضاع الامنية والاجتماعية وموضوع القمة الروحية الاسلامية - المسيحية

اعرب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال لقائه البابا فرنسيس عن شكر اللبنانيين للبابا على اهتمامه الدائم بلبنان وبقضاياه مقدما له ثلاث وثائق خطية تناولت الوضع الامني الراهن في لبنان والوضع الاجتماعي والانساني جراء العدوان عليه خصوصا لجهة حالة النزوح الداخلية وكيفية مواكبتها من قبل آلى كنيسة ومؤسساتها. اما الوثيقة الثانية فتحدثت عن القمة الروحية الاسلامية - المسيحية الاخيرة التي انعقدت في بكركي الاسبوع الفائت والبيان الصادر عنها. فيما تناولت الوثيقة الثالثة الوضع السياسي المتعثّر ومسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

من جهته اعرب فرنسيس عن قربه الدائم من الشعب اللبناني وحرصه على المحافظة على ميزة لبنان في التنوع والحوار والعيش المشترك كما على دور ورسالة وحضور المسيحيين فيه.