هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: لا يمكن أن تكون اليونيفيل القوة الوحيدة الموجودة في جنوب لبنان

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم انه "لا يمكن أن تكون اليونيفيل القوة الوحيدة الموجودة في جنوب لبنان".

واكد المسؤولون الاسرائيليون أن "إسرائيل مستعدة لأن تكون اليونيفيل جزءا من تسوية سياسية في لبنان".