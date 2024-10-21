نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم انه "لا يمكن أن تكون اليونيفيل القوة الوحيدة الموجودة في جنوب لبنان".
واكد المسؤولون الاسرائيليون أن "إسرائيل مستعدة لأن تكون اليونيفيل جزءا من تسوية سياسية في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: لا يمكن أن تكون اليونيفيل القوة الوحيدة الموجودة في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.