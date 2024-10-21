اشارت صحيفة هآرتس، الى أن "مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي الاسرى أن حماس لم تتفكك بعد رحيل يحيى السنوار وتواصل العمل ووضعها مستقر"، كما وابلغهم ان "مواقف حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر".
واوضحت هآرتس نقلا عن المسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي، أنه "يجب أن تكون هناك مرونة في موقف إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي الاسرى أن مواقف حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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