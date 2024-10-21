هآرتس: مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي الاسرى أن مواقف حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر

اشارت صحيفة هآرتس، الى أن "مسؤول بفريق التفاوض أبلغ أهالي الاسرى أن حماس لم تتفكك بعد رحيل يحيى السنوار وتواصل العمل ووضعها مستقر"، كما وابلغهم ان "مواقف حماس في المفاوضات لم تلن وربما تتصلب أكثر".

واوضحت هآرتس نقلا عن المسؤول بفريق التفاوض الإسرائيلي، أنه "يجب أن تكون هناك مرونة في موقف إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات".