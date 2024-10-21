نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن زوجة رئيس الوزراء الاسرائيلي، سارة نتانياهو، تأكيدها أن "محاولة قتلنا أنا وزوجي ليست شخصية بل محاولة للإضرار بشعب إسرائيل وقيمه".

كانت هذه تفاصيل خبر يسرائيل هيوم عن سارة نتنياهو: محاولة قتلنا أنا وزوجي ليست شخصية بل محاولة للإضرار بشعب إسرائيل وقيمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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