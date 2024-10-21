ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا بلدتَي يحمر الشقيف ودير سريان، من دون وقوع إصابات"، مشيرًا إلى أنّ "الطّيران الحربي أغار أيضًا بين حبوش وعربصاليم، فيما قام الجيش الإسرائيلي بعمليّة تفجير منازل في بلدة عيتا الشعب، بالتّزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتَي عيتا الشعب والقوزح".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على حبوش وعربصاليم ويحمر وتدمير منازل في عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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