هوكشتاين: لن أخوض محادثات حول تعديل القرار 1701 وإنما كيفية تطبيقه والمجتمع الدولي يجب أن يساهم بدعم لبنان

أكد المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى انه "حزين للمآسي التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأضاف :"لم نتمكن من احتواء الصراع في لبنان بالرغم من زياراتي المتكررة ونبهتُ قبل أشهر حول ضرورة حل الأمور وإنهاء الصراع القائم بين لبنان وإسرائيل لكن الأوضاع خرجت عن السيطرة".

وشدد على ان "التزام الجانبين بالقرار 1701 ليس كافيا وربط مصير لبنان بصراعات أخرى ليس في مصلحة الشعب اللبناني"، مؤكدا ان " واشنطن تريد وقف هذا النزاع وتعمل مع الدولة اللبنانية وحكومة إسرائيل لتحقيق ذلك".

وتابع :"المجتمع الدولي وواشنطن ملتزمون بإعادة بناء لبنان والجيش اللبناني بإمكانه حماية لبنان وحدوده وموانئه"، معتبرا انه "لن أخوض محادثات حول تعديل القرار 1701 وإنما كيفية تطبيقه والمجتمع الدولي يجب أن يساهم بدعم لبنان".