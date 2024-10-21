يديعوت أحرونوت: قرار الموافقة على ضرب إيران سيتم في اللحظة الأخيرة وليس في نقاش تم تحديده مسبقا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تحذير للوزراء في الكابينت من أن التشريع المتوقع ضد الأونروا قد يخرج إسرائيل من الأمم المتحدة.
وافادت الصحيفة بأن "الكابينت لم يناقش موضوع الهجوم على إيران أبدا أو يفوض لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت اتخاذ القرارات".
واكدا الصحيفة أن "قرار الموافقة على ضرب إيران سيتم في اللحظة الأخيرة وليس في نقاش تم تحديده مسبقا".
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