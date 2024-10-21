شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطنى للتعليم والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تشكيل أمانة فنية للمجلس الوطني للتعليم في المادة 5 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وتنص المـادة 5 بعد تعديلها والموافقة عليها في ضوء مقترح الحكومة بإضافة كلمة "الأجهزة" في الفقرتين الأولى والثانية، على أن:

يكون للمجلس أمانة فنية، تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.

وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والأجهزة والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.

ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.