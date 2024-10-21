شكرا لقرائتكم خبر عن الكشكي: أمناء الحوار الوطنى يجتمع السبت لنظر الاقتراحات المرسلة بشأن الدعم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيعقد اجتماعا السبت المقبل لاستكمال التجهيزات اللازمة حول ملف الدعم في الجلسات العامة والمتخصصة، والتي من المقرر عقدها خلال الفترة القادمة، كما يتضمن جدول الأعمال نظر الاقتراحات التي تلقتها الأمانة العامة بشأن منظومة الدعم من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن اجتماع مجلس الأمناء يستهدف وضع التصور اللازم لمناقشتها وخطة إدراجها ضمن الجلسات المنتظر عقدها قريبا، لافتا أن الحوار الوطني يحرص على تناول كافة الأبعاد بشأن للوصول لصيغة تراعي صالح المواطن البسيط وتحقق تطلعاته لاسيما وأنها قضية مهمة وتحتاج لتركيز كبير في ظل انعكاسها المباشر عليه وذلك من خلال نقاش علني مقرر أن يكون مقسم إلى أسبوع جلسات عامة وآخرى متخصصة، ثم تخصيص فترة لصياغة المخرجات.

وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيواصل طرح قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية على مائدته في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد قرر مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:

أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.

ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:

-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.

-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).

-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.

-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.

خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

