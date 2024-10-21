شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: زيادة أسعار توريد قصب السكر والبنجر بـ 25% عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهم الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والحفاظ علي ضبط الاسعار في الأسواق، لاسيما الثلاث الأشهر الماضية، وفي مقدمتها الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بزيادة 25% عن العام الماضي، لتكون بواقع 2500 جنيه لطن قصب السكر، و2400 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك دعما للمزارع وتحقيقا للاكتفاء الذاتي من السكر، بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بالنواب والشيوخ.

وأشار "فاروق" إلي استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية استقرار الاستقرار الأمني والسلعي ومجابهة الممارسات الاحتكارية ، فضلا عن التوسع فى توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء معارض دائمة مثل معارض اهلا رمضان، لتكون مستمرة طوال العام.

ونوه "فاروق" إلي التعاون والتنسيق مع الجهات ومنها التعاون مع "اتحاد الغرف التجارية" شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، و"إدارة التعيينات بالقوات المسلحة" لتوفير بعض احتياجاتهم من السلع الغذائية، والمساهمة في إمداد دولتي السودان وفلسطين الشقيقتين ببعض السلع الاستراتيجية بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأشار "فاروق" إلي توقيع بروتوكول بين كلً من: "الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة حياة كريمة" للتعاون في توفير السلع واللحوم بمنافذها، فضلا عن إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معرض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،المنعقدة اليوم الاثنين، والتي تشهد الاستماع إلي بيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.