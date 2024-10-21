إيقاف نشاط ورشة وفتح شارع.. محافظ الجيزة يستجيب لطلبات مواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

ناقش المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة، لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر، والعمل على إيجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، بحث عدد من الشكاوى بحي الطالبية تتضمن تضرر أحد المواطنين من قاطني العقارات بشارع سعد معوض بالكونيسة من قيام أحد السكان ببناء سور تسبب فى غلق الشارع المؤدى للوحدة الصحية وتعثر المارة من الوصول للخدمات بسهولة.

وكلف "النجار"، رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة السور حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وبحث محافظ الجيزة، شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع سعد زغلول بحى جنوب الجيزة، تتضرر من وجود قطعة أرض فضاء ملاصقة للعقار الخاص به ملئ بكميات كبيرة من مخلفات الازالة والقمامة مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات، حيث وجه المحافظ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع المخلفات المتواجدة بقطعة الأرض.

وكلف المحافظ، رئيس حى جنوب بتحميل مالك الأرض دفع رسوم رفع المخلفات، ووضع سور لعدم عودة إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

وشهد لقاء محافظ الجيزة أيضًا، بحث شكوى مقدمة من مواطن بمركز ومدينة كرداسة القاطن بشارع السوق القديم يتضرر من قيام أحد السكان بأعمال هدم وتكسير بحوائط الدور الأرضي مما يشكل خطورة على العقار والسكان.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس المركز، إلزام المخالف بإعادة الشئ إلى أصله وإيقاف الأعمال على الفور، وتقديم جميع التسهيلات لسكان العقار بعد عرضه العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؛ للتأكد من سلامة العقار الإنشائية.

وشهد مركز ومدينة أبو النمرس، شكوى أحد المواطنين، يتضرر من وجود مركز صيانة سيارات مما يتسبب فى إزعاج المواطنين، ويهدد سلامتهم؛ نظرًا لقيامه استخدام مواد قابلة للاشتعال.

ووجه "النجار"، رئيس المدينة بسرعة إيقاف النشاط نظرًا لما ينجم من مركز الصيانة من تلوث للبيئة وإحداث ضوضاء .

ووردت شكوى من مواطن بمركز أوسيم، يتضرر ايضًا من وجود ورشة حدادة داخل الكتلة السكنية بشارع ترعة الزمر مما يتسبب في إزعاج السكان، ووجه المحافظ رئيس المركز بغلق الورشة والمتابعة المستمرة لعدم فتحه مرة أخرى لما يسببه من إزعاج وخطر على السكان، مشددًا على كافة رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح أي نشاط يدار داخل الكتلة السكنية يشكل خطر على المواطنين وغلقه على الفور؛ حفاظًا على الأرواح.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين، والعمل على حل الشكاوى التي تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.

كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة بعد إزالة أسباب الشكوى لعدم معاودة أى شكوى أخرى.