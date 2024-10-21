"إهداء لروح السنوار".. من هو إحسان دقسة الذي قتل على يد القسام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

خلال الساعات الماضية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقتل العقيد الدرزي إحسان دقسة قائد اللواء 401، في المعارك التي تقودها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ إذ تم قنصه خلال عملية ناجحة في جباليا.

وقال جيش الاحتلال في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقًا: إنه خلال المعركة التي سقط فيها العقيد إحسان دقسة، أصيب ضابط قتالي من الكتيبة 52، التابعة للفقرة 401 والتي تحمل شعار "آثار الحديد"، بجروح خطيرة، مؤكدًا أن دقسة البالغ من العمر 41 عامًا، لقي حتفه بعد تفجير دبابته بعبوة ناسفة في معارك جباليا.

إهداء لروح يحيى السنوار

ونشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو يوثق تنفيذ العملية، إذ جاء به صوت أحد منفذيها: "من معسكر جباليا نهدي هذه العملية إلى الشيخ المجاهد يحيى السنوار الذي لقي ربه مقبل غير مدبر.. الله أكبر".

وكانت كتائب القسام، أعلنت مساء الأحد، استهداف ناقلة جند من نوع "نمر"، بقذيفة تاندوم قرب مفترق الصفطاوي غربي معسكر جباليا، ضمن عملياتها المتواصلة هناك.

ووفق وسائل إعلام عبرية، فإن الضابط الذي قتل على يد القسام، صاحب أعلى رتبة عسكرية، وهو واحد من بين 4 ضباط برتبة عقيد قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة التي اندلعت الـ7 من أكتوبر 2023.

وكان إحسان دقسة، يشارك في الحرب بغزة، لكنه تولى في الفترة الأخيرة قيادة العمليات في جباليا؛ لذا يعد مقتله ضربة قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عن حزنه العميق لمقتل إحسان دقسة خلال الاشتباكات في غزة، مشيدًا به باعتباره أحد القادة العسكريين البارزين الذين اعتمد عليهم الجيش في هذه الحرب، إذ وصفه بـ"المقاتل الشجاع" والقائد الميداني المخضرم.

وأوضح جالانت، أن فقدان دقسة يعد خسارة كبيرة للجيش الإسرائيلي، حيث كان له دور محوري في قيادة العمليات العسكرية بشمال قطاع غزة، لا سيما في منطقة جباليا التي شهدت معارك شرسة.

من هو إحسان دقسة؟

وُلد إحسان دقسة في عام 1983 في بلدة دالية الكرمل، وهي بلدة تقع في شمال إسرائيل وتتبع للطائفة الدرزية، وانضم مبكرا لجيش الاحتلال.

وبسبب دوره في حرب لبنان الثانية عام 2006، حصل إحسان دقسة على وسام الشرف "بيزاليش"، فيما تولى دقسة قيادة وحدات مدرعة بارزة مثل وحدة "كفير".

بينما في يونيو الماضي، تم تعيينه قائدًا للواء 401 المدرع، فقد كان له دور محوري في العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

وكان العقيد إحسان دقسة يشرف على العمليات الميدانية في شمال غزة، خاصة في منطقة جباليا التي شهدت معارك عنيفة ولقي مصرعه بها، بعد 4 أشهر فقط من توليه منصبه.

ما هو اللواء 401؟

يعد اللواء 401، هو لواء مدرع نظامي في الجيش الإسرائيلي تشكّل عام 1967، وهو جزءًا أساسيًا من القوات المدرعة الإسرائيلية التي تعتمد عليها في عمليات الاجتياح البري، فقد تم تجهيزه بدبابات متطورة من طراز "ميركافا 4" وميركافا بارك"، والتي تعد من أحدث الدبابات في جيش الاحتلال.

ويُعرف اللواء كذلك بأنه يعتمد على تكتيكات متقدمة في العمليات الهجومية ، مع التركيز على الدعم الجوي واللوجستي أثناء العمليات العسكرية في المناطق الوعرة.