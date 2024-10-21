استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط وشمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال خمسة شهداء وعدد من المصابين، جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف مناطق الشابورة وخربة العدس وعريبة، وسط وشمال مدينة رفح.

وفي وسط قطاع غزة، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في شمال مخيمي البريج والنصيرات، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

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