الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة فلسطينيين من بيت لحم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة فلسطينيين بينهم طفل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة اليوم، طالت مناطق متفرقة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، تخللها اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها، والاعتداء على سكانها.

وفي قطاع غزة، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على الخليج 365 الشرقية والشمالية من مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق نار متواصل من آليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، فيما يتواصل الحصار الإسرائيلي المشدد على مخيم جباليا لليوم السادس عشر على التوالي.

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