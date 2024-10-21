"الجزيرة": إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه إصبع الجليل وصفارات الإنذار تدوي في مرغليوت

أشارت قناة "الجزيرة"، إلى أنّه "تمّ إطلاق رشقة صاروخيّة ثالثة من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل، وصفّارات الإنذار تدوي مجدّدًا في بلدة مرغليوت بإصبع الجليل".

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