الراعي التقى البابا فرنسيس والكاردينال بارولين في الفاتيكان

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، البابا فرنسيس في الفاتكيان. وبعد لقاء مطوّل بينهما، يلتقي الرّاعي في هذه الأثناء أمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

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