الخارجية الإيرانية: لا نية لدينا للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، انه "سنواصل التنسيق والتشاور الإقليمي في إطار جهودنا لوقف التوتر والتصعيد في المنطقة"، معتبرة ان "دول المنطقة لديها قلق مشترك بشأن استمرار الحرب في غزة لبنان"..

وشددت الخارجية على ان "دول المنطقة تؤمن بضرورة حشد الجهود لوقف هجمات إسرائيل"، مشيرة الى ان "الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يعتبر مسؤولية مشتركة لدى دول المنطقة".

واضافت :"أفضل مسار لتسوية الوضع السياسي في لبنان هو وجود حوار لبناني لبناني، ولا نية لدينا للتدخل في الشأن اللبناني أو شؤون أي دولة أخرى".

واستنكرت وزارة الخارجية الايرانية "التهديدات بضرب منشآتنا النووية وهذه التهديدات تتعارض مع القوانين الدولية".