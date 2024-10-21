الخارجية الكورية الجنوبية استدعت سفير موسكو للاحتجاج على نشر قوات كورية شمالية في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أنها "استدعت سفير موسكو في سيول للاحتجاج على نشر كوريا الشمالية جنودا في روسيا لدعم الأخيرة في حرب أوكرانيا".
وأوردت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن "كوريا الشمالية قررت إرسال قوة كبيرة من الجنود إلى روسيا لدعمها في الحرب، وأن 1500 جندي كوري شمالي يتدرّبون في شرق روسيا".
وأفادت الخارجية الكورية الجنوبية بأن "نائب الوزير كيم هونغ-كيون أعرب عن قلق بلاده العميق جراء إرسال كوريا الشمالية حديثا قوات الى روسيا، وطلب بحزم سحب القوات الكورية الشمالية بشكل عاجل ووقف التعاون" في هذا المجال بين موسكو وبيونغ يانغ.
وأبلغ المسؤول السفير الروسي بأن دعم كوريا الشمالية لموسكو في الحرب بالعديد والأسلحة "يشكّل تهديدا مهما ليس فقط لأمن كوريا الجنوبية، بل للمجتمع الدولي"، مشددا على أن "خطوات كهذه تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي وشرعة الأمم المتحدة".
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