وسائل إعلام تركية: وفاة فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016

أعلنت القناة التركية العامة "تي آر تي"، "وفاة فتح الله غولن 83 عاما، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في العام 2016".

وأعلن موقع "هركول" (Herkul) التابع لغولن، وفاته "في 20 تشرين الأول".

وفتح الله غولن ملهم حركة غولن التي تُسمى أيضا "حزمت" (تعني خدمة)، كان مقيما في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة منذ العام 1999.

وجرّدته تركيا من جنسيته التركية في العام 2017.

وكان إردوغان متحالفا في السابق مع حركة غولن، ولكنها تحوّلت إلى عدو لدود له بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016. ومنذ ذلك الحين، نفذت السلطات التركية حملات اعتقال واسعة طالت المئات من أنصار غولن.