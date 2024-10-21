أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجهات الأمنية أبلغت الوزراء بعدم تغيير حماس موقفها من صفقة التبادل بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، مشيرة الى ان "حماس تصر على موقفها منذ خطاب الرئيس الاميركي جو بايدن ويتداول المستوى السياسي طرقا لخلق مساحة للمناورة".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: الجهات الأمنية أبلغت الوزراء بعدم تغيير حماس موقفها من صفقة التبادل بعد مقتل السنوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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