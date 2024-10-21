وزارة الدفاع الإسرائيلية: المساعدات التي وافقت عليها الإدارة الأميركية والكونغرس تقدر بـ 8.7 مليار دولار

اعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "المساعدات التي وافقت عليها الإدارة الأميركية والكونغرس تقدر بـ 8.7 مليار دولار". وكان قد أنهى المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية بالإنابة إيال زمير ووكيل وزارة الدفاع الأميركية للمشتريات وليام لابلانت، تبادل الرسائل التي تشرع في تنفيذ المساعدات الطارئة الخاصة، بقيمة 5.2 مليار دولار، لتعزيز الدفاع الجوي الإسرائيلي. وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، سيتم استخدام حزمة المساعدات الأميركية لتعزيز وشراء أنظمة القبة الحديدية ومقلاع داود ونظام الليزر "ماجان أور" قيد التطوير.

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