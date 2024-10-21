شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية لدعم صغار مربى الماشية بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل مؤسسة الجارحي جهودها لدعم صغار مربي الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم.

وأطلقت المؤسسة قافلة طبية بيطرية مجانية لقرية النزلة في مركز يوسف الصديق، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

استهدفت القافلة فحص رؤوس الماشية لصالح أكثر من 115 مستفيداً، حيث تم فحص 815 رأس ماشية، شملت 145 رأس ماشية، 90 رأس ماعز، 120 رأس نعاج، و15 حمار.

كما تم إجراء سونار لـ 75 رأس، وتوفير الأدوية ورش المبيدات لتطهير 370 رأس. تم تقديم كافة الخدمات لأهالي القرية بالمجان، تأكيداً على التزام المؤسسة بدعم المجتمع المحلي.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.



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جانب من القافلة الطبية البيطرية



جانب من القافلة الطبية



التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية بيطرية