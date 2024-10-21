شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين للنواب: الميكنة الكاملة لمنظومة الدعم تضمن وصوله إلى مستحقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا أتخذنا مجموعة من الإجرءات لضمان وصول السلع التموينية والخبز إلى المستحقين، حيث تم التنسيق مع كافة قطاعات الدولة خاصة وزارتى المالية والإتصالات والبنك المركزى لتطبيق تكنولوجيا المعلومات، وصولا للتحول الرقمى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان وصل الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكاملة لهذه المنظومة.

وتابع قائلا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: نجحت الوزارة فى استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد لتحقيق أمن المعلومات، وتنقية بييانات المستفيدين بصورة واقعية من خلال محددات مرنة للعدالة الإجتماعية، الأمر الذي يؤدى إلى توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة اليوم، والمخصصة للاستماع إلى بيان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.