شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يُحيل بيان وزير التموين للجنة الاقتصادية لدراسته وإبداء الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان وزير التموين والتجارة الداخلية علاء فاروق، والذي يتضمن خطة الوزارة بشأن الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين، للجنة الشؤون الاقتصادية لإبداء الملاحظات على البيان وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الإثنين، النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لإبداء الملاحظات، داعيا إلي من يرغب من النواب سواء أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية أو غيرهم حضور اجتماع مناقشة بيان الوزير يحضر الاجتماع.