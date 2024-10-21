شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك عبقرى.. تعرف على شروط التقدم لجائزة المبدع الصغير والان مع تفاصيل الخبر

يهدف القانون رقم 183 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنه 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

وحددت المادة 2 من القانون، 4 شروط للتقدم لنيل الجائزة وهى :

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا تتجاوز سنة في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في المستوي العمري ذاته