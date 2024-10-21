بالفيديو: نائبة الرئيس الأمريكي تعترف: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعترفت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة كامالا هاريس، للمرة الأولى بان إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في حربها ضد الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال عقد هاريس اجتماعا انتخابيا مع طلاب جامعة ويسكونسن هذا الأسبوع، وقالت خلال كلمتها امام الطلاب: "أنا استثمر بكم وأبذل جهدي لأجلكم جميعا وبكل الطرق"، في هذه الأثناء، قاطعها أحد الطلاب وهو على ما يبدو مؤيد للفلسطينيين يضع الكوفية الفلسطينية على كتفيه، وصاح من وسط الحضور: "والإبادة الجماعية، أليس كذلك؟ أنت تستثمرين مليارات الدولارات في الإبادة الجماعية".

وردت هاريس على الشاب: "أنا أتحدث الآن، أعرف ما الذي تتحدث عنه، انا أريد وقف إطلاق النار. أريد أن تنتهي هذه الحرب، وأحترم أيضًا حقك في التحدث - لكنني أتحدث الآن".

وواصل الطالب المحتج يصيح من بعيد: "ولكن ماذا عن الإبادة الجماعية؟ ولكن ماذا عن الإبادة الجماعية؟" وتابع المتظاهر يسأل والحراس يخرجونه من القاعة، وهو يقول: "مات 19 ألف طفل، وانت لا تصفين هذا بالإبادة الجماعية؟".

وبعد أن تم إخراج المحتج الشاب من القاعة، توجهت هاريس لجمهور في القاعة وقالت: "هذا حقيقي، ما يتحدث عنه هذا الطالب حقيقي. إنها ليست القضية التي أتيت لمناقشتها اليوم، لكنها حقيقية وأنا أحترم صوته".

يذكر انه قبل يوم واحد فقط من هذه الواقعة، أجريت مقابلة مع كامالا هاريس حول التوتر بين إسرائيل وإيران.

وحين سُئلت عن الانتقادات المتعلقة بسياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران، وعن الانتقادات بأن الولايات المتحدة لم تفعل ما يكفي من أجل إيران، أجابت: "خلال هجمات إيران على إسرائيل، كنت انا في غرفة العمليات اتابع جنبًا إلى جنب مع رؤساء الأجهزة الامنية. لقد قمنا بما يتعين على الولايات المتحدة القيام به لحماية إسرائيل ومنح الدعم الأمريكي الذي يتيح لإسرائيل الموارد الضرورية للدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها.

المصدر : وكالات - هيئة البث الإسرائيلية مكان