السيسي: لا بد من مراجعة اتفاقنا مع «النقد الدولي»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله. وقال السيسي: «لا بد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية». وأشار إلى ضرورة مراجعة الموقف مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.

وأضاف: «لا بد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل».

ونوه الرئيس السيسي بقوله: «عندما نتحدث عن البرنامج المتفقين عليه مع صندوق النقد الدولي، فهذا أمر مهم للحكومة، وإذا كان التحدي سيجعلنا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله، فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».

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