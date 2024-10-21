شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط مسيّرة إسرائيلية، ليل الأحد، من دون أن يحدد موقع إسقاطها.

وقال حزب الله في بيان إن المسيّرة التي أسقطها من نوع “هرمز 900”.

كما أكد عبر عدة بيانات أخرى، أنه شن هجمات صاروخية على قوات ومواقع عسكرية إسرائيلية، في أودم وكريات شمونة وبيت هلل والمالكية ومركبا.

وأتت هجمات حزب الله بعد غارات إسرائيلية عدة استهدفت ليل الأحد فروعا لجمعية “مؤسسة القرض الحسن”، التابعة للحزب في لبنان.