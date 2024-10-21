شكرا لقرائتكم خبر عن الإعصار أوسكار يهدد بفيضانات ساحلية كبيرة بعد وصوله للولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الإعصار أوسكار مساء الأحد، إلى اليابسة في شرقي كوبا، الجزيرة التي تعاني من انقطاع واسع في التيار الكهربائي، بعد أن ضرب جنوب شرقي جزر الباهاماس.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن مركز العاصفة وصل إلى محافظة جوانتانامو الكوبية، بالقرب من مدينة باراكو مساء الأحد.

وبلغت سرعة الرياح القصوى المستدامة قرب 129 كيلومترا في الساعة.



فيضانات ساحلية



ووصل أوسكار إلى جزيرة جريت إناجوا في جزر الباهاماس في وقت مبكر من صباح الأحد.

ومن المتوقع أن ينتج عنه ارتفاع خطير في مستوى البحر، مما قد يؤدي إلى فيضانات ساحلية كبيرة هناك وفي مناطق أخرى من جنوب شرقي جزر الباهاماس.

