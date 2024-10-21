"النشرة": 6 شهداء و8 جرحى في الغارة الإسرائيلية على حي النبي انعام في بعلبك

أفاد مراسل "الخليج 365" في بعلبك، بـ"سقوط 6 شهداء و8 جرحى، في الغارة الإسرائيليّة على حي النبي انعام في بعلبك".
وكانت مسيّرة إسرائيليّة قد استهدفت منزل المواطن "ع. ع" داخل حيّ مأهول بالسّكان، ما أدّى إلى تدمير المبنى وإلحاق أضرار في المنازل المجاورة. وقد عملت فرق الدّفاع المدني بإشراف المدير الإقليمي لمركز بعلبك بلال رعد على إخماد النّيران في المنزل، والمساعدة في عمليّات الإنقاذ، وانتشال جثامين الشّهداء من تحت الركام، إلى جانب متطوّعي "الهيئة الصّحيّة الإسلاميّة"، "الصّليب الأحمر اللّبناني"، وجمعيّة "الشّفاء" الفلسطينيّة.
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