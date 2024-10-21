أعلنت نقابة صيادلة لبنان في بيان، أنها "وجهت دعوة للدورة الاولى لانعقاد الجمعية العامة لقرابة 7000 صيدلي سددوا اشتراكهم السنوي، والذي يعتبر انعقادها قانونياً في حضور أكثر من نصف الاعضاء الذين سددوا اشتراكهم السنوي".
و أشارت الى أنها لن تقوم بالدعوة للدورة الثانية "الاّ في حال تحقّق شروط معيّنة بسبب الاوضاع الاستثنائيّة الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصيادلة: لن نقوم بالدعوة الثانية للجمعية العمومية الاّ بحال تحقّق شروط معيّنة بسبب الاوضاع الاستثنائيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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