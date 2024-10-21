شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مواطن صحيح متعلم الأبرز ..ما هى أهداف مبادرة بناء الإنسان المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، العديد من الخدمات التي ستلعب دورًا محوريًا فيها، والتي تُعد واحدة من المشروعات التنموية المستدامة.

وتهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واعٍ، مثقفٍ وخلوق للمجتمع.

وتعمل المبادرة على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، من أهم مستهدفات المبادرة، من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، اتساقًا مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 - 2027.

وتشمل تفعيل التكامل التام بين الجهات لأول مرة من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها ومكان تقديمها الجغرافي؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذلك عدالة التوزيع، ما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالميا.

وتعد المبادرة إعلان ببدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في مجال بناء الإنسان، ويُسلط الضوء على الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطن من خلال تضافر وتعاون جميع الجهات الحكومية المختلفة في وقتٍ واحدٍ وبصورة تكاملية، الأمر الذي سينتج عند إبراز الدور الإيجابي لدور الحكومة في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين.



