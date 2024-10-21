شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة أحسن صاحب ضمن مبادرات التحالف الوطنى لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى العديد من المبادرات لتحسين جودة حياة ذوي الهمم ومساعدتهم على العيش بكرامة واستقلالية، من خلال توفير الأدوات والاحتياجات الطبية التي تساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان.

وجاءت آخر تلك المبادرات "أحسن صاحب" الهادفة إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة مصر.

وتعمل المبادرة على تحقيق أهداف واضحة لمساعدة ذوى الاعاقه و ذويهم فى الانخراط فى المجتمع، حيث تهدف الحملة الوصول إلى 10 ملايين مواطن في 24 محافظة، إلى رفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين لـ 10,000 متطوع من شباب صناع الحياة و بمشاركة 800 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر في الحفل.

وتستهدف المبادرة تعزيز دور الشباب في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتحقيق المساواة للجميع، وجاءت فعاليات حملة "أحسن صاحب"؛ لنشر الوعي، وتعريف الشباب على المبادرة، وهدفها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات، والهمم في المجتمع، وتقليل العزلة الإجتماعية لهم، ومساعدتهم على التغلب على المشكلات، التي تواجههم في المجتمع.



تجدر الإشارة إلى أنه لم تقتصر جهود التحالف الوطني على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاءا بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة.