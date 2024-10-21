في عيد ميلادها.. انتحار ناجية إسرائيلية من هجوم حماس داخل منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أقدمت فتاة إسرائيلية يوم عيد ميلادها، على الانتحار داخل منزلها، وذلك بعد أكثر قليلا من عام على نجاتها من هجوم حركة حماس، حسبما أفادت سكاي نيوز.

كانت الفتاة التي تدعى "شيريل جولان" في مهرجان "سوبر نوفا" الموسيقي جنوبي إسرائيل، الذي كان هدفا لهجوم حماس المباغت في السابع من أكتوبر 2023، إلا أنها نجت من الهجوم.

ولكن في عيد ميلادها الثاني والعشرين، الأحد، انتحرت شيريل في منزلها، إذ قالت عائلتها إنها عانت من اضطراب ما بعد الصدمة على خلفية فرارها من موقع الحفل أثناء هجوم حماس.

وأضافت العائلة، أن الفتاة دخلت المستشفى مرتين خلال الفترة بين الهجوم وانتحارها، إذ اتهمت العائلة الحكومة الإسرائيلية بأنها "لم تول الفتاة الاعتناء الكافي"، بعد نجاتها من هجوم 7 أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن شقيقها إيال قوله: "لو كانت الدولة قد اعتنت بها لما انتحرت".